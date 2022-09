Marco Antonio e Antonio Marcos, gêmeos que trabalham na campanha de André Ceciliano - Foto de leitor

Publicado 27/09/2022 07:00

Uma dupla tem chamado atenção durante as agendas de campanha de André Ceciliano (PT) aos fins de semana — e só nesses dias porque, de segunda a sexta, dão expediente na Alerj, como seguranças. Tem gente até ficando confusa, achando que viu a mesma pessoa em dois lugares diferentes, mas é apenas uma clonagem natural. Cara de um, focinho do outro, os gêmeos univitelinos e com porte atlético se parecem até nos nomes: Marco Antonio e Antonio Marcos.