Urnas consagraram candidatos apoiados por prefeitosMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 04/10/2022 09:00

Quem mostrou força nas urnas foram os prefeitos. Eduardo Paes pode não ter eleito uma bancada do tamanho desejado, mas emplacou três federais e dois estaduais diretamente apadrinhados. No Norte, Wladimir Garotinho (Campos) fez dois estaduais, e Alfredão (Itaperuna) garantiu a ida do filho a Brasília. Na Região Metropolitana, os apoiados por Waguinho (Belford Roxo) foram os deputados federal e estadual mais votados, enquanto Rogério Lisboa (Nova Iguaçu) fez dois em cada Casa Legislativa. Washington Reis (ex-prefeito de Caxias) reelegeu os irmãos, e a Alerj terá o irmão de Jorge Miranda (Mesquita), o primo de Renato Cozzolino (Magé) e o filho de Capitão Nelson (São Gonçalo). Já o único federal do PTB chegou lá graças a... Dr. João (Meriti).

Ibis Libris Editora apresenta doze livros para o mês das crianças durante a Primavera dos Livros de 2022 no Palácio do Catete, incluindo indicados ao Prêmio Jabuti.

A Universidade Veiga de Almeida, em parceria com o Hemorio, vai realizar campanha de doação de sangue amanhã na Tijuca, e na Barra, no dia 11.

O Quinteto Liliane Secco de Piano e Cordas faz uma curta temporada no Rio de Janeiro, na Sala Mário Tavares, anexo do Theatro Municipal, nesta quarta-feira e sábado.