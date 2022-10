O deputado Otoni de Paula (MDB) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) - Divulgação

O deputado Otoni de Paula (MDB) e o presidente Jair Bolsonaro (PL)Divulgação

Publicado 02/10/2022 07:00

A proximidade do deputado federal Otoni de Paula (MDB) com Jair Bolsonaro (PL) causou ciúmes entre parlamentares do partido do presidente. Para começar, as várias agendas ao lado do capitão renderam farto material de campanha. Mas o que dói mesmo é como as imagens dos dois ficaram vinculadas. "A gente chega no lugar e falam dele. O cara já tinha votos na igreja e está tirando voto dos bolsonaristas também", reclama um integrante do coro de descontentes.