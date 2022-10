Urnas eletrônicas no TRE-RJ para as eleições brasileiras. - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Urnas eletrônicas no TRE-RJ para as eleições brasileiras.Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 01/10/2022 09:00

O PSOL está empenhado fazer as piores línguas darem nos dentes, e mudar a fama de "esquerda Zona Sul". Das dez maiores doações do diretório estadual a seus candidatos, oito foram para autodeclarados pretos e pardos. As únicas exceções são os vereadores Chico Alencar e William Siri. A paridade de gênero também se fez notar: metade da verba foi para mulheres — sendo Thais Ferreira a única que já tem mandato. Como esperado, a maior parte do dindim foi para quem concorre a uma vaga em Brasília, afinal, é a bancada federal que define o tamanho do fundo partidário. Mas na turma dos mais agraciados estão duas apostas para a Alerj: Rose Cipriano, que teve um bom desempenho em Caxias, e o vereador de São Gonçalo Professor Josemar.

Picadinho

Hoje, o duo formado por Nelson Faria e Guto Wirtti se apresenta na Sala Baden Powell, a partir das 19h30, com clássicos de Tom Jobim a Duke Ellington.

O Conexão Rio-Maricá, um intercâmbio cultural entre as duas cidades, vai estrear hoje na Sala Municipal Baden Powell, em Copacabana, com apresentações de novos talentos.

A artista visual Patricia Goùvea lança hoje o fotolivro "Do Amor", no bar Agô, em Santa Teresa, às 16 horas. A obra resulta de quatro anos em apps de relacionamento.