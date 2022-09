Alana Passos (PTB) vai atrás de quem apoia a heterodoxa aliança 'Castro-Lula' - Reprodução / redes sociais

Publicado 30/09/2022 13:00

Linha dura do bolsonarismo, a deputada Alana Passos está de olho em quem começa a botar o pezinho fora da canoa da direita: com as tintas de guerra, a paraquedista dispara torpedos contra filiados ao PL que, na reta final, têm dado um jeitinho para apoiar a heterodoxa chapa Castro-Lula.