Rodrigo Amorim, Padre Kelmon e Marcus Vinícius - Divulgação

Publicado 01/10/2022 07:00

Detentor do maior número de memes derivados do debate presidencial, o heterodoxo Padre Kelmon (PTB) fez sucesso em sua caminhada, no dia seguinte, pela Tijuca. Tanto que o presidente estadual do partido, Marcos Vinicius, já tenta convencer o baiano a mudar o domicílio eleitoral... para o Rio. O personagem que entrou na corrida de 2022 sem perspectiva de vencer pode dar um bis em 2024 — dessa vez, sendo uma pedra no caminho de Eduardo Paes.