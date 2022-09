Cosme e Damião - Divulgação

Publicado 26/09/2022 20:02

Na véspera do dia de Cosme e Damião, para evitar problemas ao comprar presentes para as crianças, a vereadora Vera Lins — presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal — faz algumas recomendações. A parlamentar lembra de conferir a data de validade dos doces, além da certificação do Inmetro nos brinquedos. E o mais importante: atenção também às peças que apresentam riscos aos pequenos.