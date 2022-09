Vídeo sobre como evitar desaparecimento de crianças - Divulgação

Vídeo sobre como evitar desaparecimento de criançasDivulgação

Publicado 26/09/2022 14:45

Para prevenir o desaparecimento de crianças, a Fundação para a Infância e Adolescência (FIA) e o aeroporto Galeão estão exibindo um vídeo informativo durante todo o mês de setembro — abordando inclusive o que fazer em possíveis casos. O banco de dados da Fundação já registrou 4.147 ocorrências, com 3.558 resoluções até o momento.

Dentre as recomendações do vídeo, estão: regularizar a identificação das crianças desde o nascimento, cuidado ao esperá-las nos locais combinados e supervisão do uso que fazem da internet. Em caso de desaparecimento, orienta-se que a delegacia, a FIA ou o Conselho Tutelar sejam procurados imediatamente.