Max Lemos, Aureo, Daniela do Waguinho e Zaqueu Teixeira: representantes das forças políticas que vão agitar as eleições de 2024 em Queimados - Fotos: reprodução / Facebook

Publicado 25/09/2022 07:00

O posto de federal mais votado em Queimados vai apontar os rumos de 2024. Afinal, as urnas vão aferir o poderio dos grupos que devem disputar a corrida para o Executivo na cidade. Medem forças o ex-prefeito Max Lemos (PROS), o alcaide Glauco Kaizer, que trabalha pelo padrinho Aureo (SDD), e a vice Maise Justo — empenhada em eleger Daniela do Waguinho (União). Zaqueu Teixeira (PSD), candidato a prefeito em quatro ocasiões, também está no páreo.