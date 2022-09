Wladimir Garotinho anuncia apoio a Max Lemos (PROS) - Divulgação

Wladimir Garotinho anuncia apoio a Max Lemos (PROS)Divulgação

Publicado 24/09/2022 11:00

O clã de Campos dos Goytacazes já recalculou a rota desta eleição, sem Anthony Garotinho nas urnas eletrônicas. Filho do homem e prefeito da cidade, Wladimir dividiu os apoios. Para federal, cargo ao qual o ex-governador concorreria, parte segue com Max Lemos, e outra com Hugo Leal.