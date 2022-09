General Pazuello e Daniel Silveira se abraçam em evento conservador - Foto de leitor

Publicado 24/09/2022 07:00

Candidato a federal pelo PL, General Pazuello parece mais inclinado a Daniel Silveira para o Senado do que ao colega de partido, Romário. A dupla interpartidária trocou um afetuoso abraço no Conserva Rio, sendo logo abordada pelos petebistas Rodrigo Amorim e Alana Passos, o homem e a mulher mais votados em 2018. Mas o Baixinho, além do presidente do partido, Altineu Cortes, tem ao seu lado a peso-pesado da bancada da bala Major Fabiana.