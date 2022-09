RJ - Evento com a presença do Lula na Cinelândia, Centro do Rio de Janeiro nesta quinta (07). - Vanessa Ataliba/Agência O Dia

RJ - Evento com a presença do Lula na Cinelândia, Centro do Rio de Janeiro nesta quinta (07).Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Quem está na rua no dia a dia pedindo votos tem notado uma mudança nos humores. Se antes os bottons de estrela e as praguinhas com detalhes em vermelho eram mais raros, os eleitores de Lula parecem estar "saindo do armário" nas últimas duas semanas — em um sinal da disposição de tentar fechar a fatura ainda no primeiro turno. Quem se anima com a perspectiva de o ex-presidente crescer no Rio é a turma que apoia André Ceciliano (PT) — muito embora o petista ainda patine nos 6%, segundo o Datafolha. A estratégia é colar no candidato nacional e tentar uma virada no voto casado. Aliás, Andrezinho, filho do homem, se deu bem com a saída de Thiago Pampolha: ele herdou o grupo que apoiaria o vice de Cláudio Castro no Complexo do Alemão.





Amanhã as consultoras de imagem Ana Letícia Rezende e Rachel Jordan ministram o curso Tecidos na Prática, no Shopping Downtown, na Barra.

A Canoa Cia. de Dança convida profissionais e amantes da dança da Tijuca para encontro criativo, sábado, às 9h30, no Centro Coreográfico. Grátis.

Neste sábado, das 10h às 14h, o Caxias Shopping recebe mais uma edição da Feira de Adoção Pet.