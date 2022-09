Alerj vai criar comissão especial para discutir a segurança no Carnaval - Julia Passos / Alerj

Publicado 22/09/2022 18:16

Só falta a sanção do governador para as torcidas organizadas poderem voltar aos estádios. Aprovado nesta quinta-feira (22) pela Alerj, o PL 6.118/2022 lotou as galerias de torcedores — e, no YouTube, a transmissão bateu 1,5 mil visualizações em tempo real. Até o Ministério Público compareceu à Casa para chegar a um acordo sobre a questão.

A proposta de autoria da deputada Zeidan (PT), Carlos Minc (PSB) e Luiz Paulo (PSD) também visa coibir a violência nos eventos esportivos, além de criar instâncias com participação da sociedade civil a serem encarregadas da mediação, fiscalização e elaboração de políticas.