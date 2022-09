Romário e Cláudio Castro gravam programa eleitoral no Vidigal - Divulgação

Publicado 22/09/2022 07:00

Vai ter tabelinha entre os aspiras do PL Cláudio Castro e Romário no programa eleitoral de amanhã. A dupla, que tenta a reeleição ao governo e ao Senado, respectivamente, subiu o Vidigal para falar, na gravação, sobre programas sociais com foco nas favelas. O Baixinho inclusive chorou ao lembrar da infância na comunidade do Jacarezinho. O encontro, claro, terminou em música. Castro puxou o violão em uma versão de "É preciso saber viver".