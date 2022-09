Revitalização da Estação Bonsucesso do teleférico incluiu reforma dos banheiros e da parte elétrica - Luis Alvarenga / Divulgação

Revitalização da Estação Bonsucesso do teleférico incluiu reforma dos banheiros e da parte elétricaLuis Alvarenga / Divulgação

Publicado 21/09/2022 16:48

A principal estação do sistema do Teleférico do Alemão, na Zona Norte do Rio, já está com as obras prontas. A revitalização de Bonsucesso foi concluída este mês, e inclui troca de revestimentos dos banheiros, pintura de telhado, e substituição dos defletores de sol danificados pela ação do tempo. A expectativa é de que as 152 gôndolas, com capacidade para 10 passageiros cada, voltem a funcionar no próximo semestre.

Na primeira etapa de trabalhos para a retomada do transporte, a Secretaria de Infraestrutura e Obras gastou R$ 16,9 milhões, aplicados nas seis estações. Na fase seguinte, que contempla a recuperação e atualização dos equipamentos, os investimentos serão de R$ 150 milhões. Ainda será necessário licitar a operação do sistema.



Em novembro do ano passado, durante missão governamental na França, o governo do estado fechou um acordo com a empresa Poma para a reativação do teleférico. Representantes da multinacional, que detém a exclusividade do sistema eletromecânico do equipamento, vistoriaram o teleférico em setembro e elaboraram um relatório técnico de danos.