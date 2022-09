Edital da capital contempla 133 projetos de diferentes cidades do estado - Daniel Castelo Branco / Arquivo

Edital da capital contempla 133 projetos de diferentes cidades do estadoDaniel Castelo Branco / Arquivo

Publicado 21/09/2022 09:00

Ávida leitora do Diário Oficial, Teresa Bergher (Cidadania) já começou a preparar novos requerimentos de informação. O alvo agora é a Secretaria Especial de Integração Metropolitana, que, entre segunda e terça-feira, publicou 41 autorizações de contrato de patrocínio, em um total de R$ 2,9 milhões. "Estas ações acabam se sobrepondo às de competência da Riotur, da Cultura e até mesmo de Esportes", diz a vereadora, depois de analisar os objetos. A pasta diz que o edital Integra Rio, lançado em janeiro, tem como objetivo viabilizar "projetos que promovam a integração entre a capital e as demais regiões do estado". Ao todo, foram mais de 800 inscritos, mobilizando mais de 42 cidades. Segundo a SEIM, a homologação dos 133 selecionados foi publicada em maio.

Picadinho

O Sítio Roberto Burle Marx vai celebrar o Dia Mundial da Paz hoje com uma sessão de meditação Heartfulness. Inscrições gratuitas.

O espetáculo Meus cabelos de Baobá, que valoriza a ancestralidade negra feminina, realiza apresentações gratuitas em setembro e outubro em Arenas Cariocas e Lonas Culturais.

O Américas Shopping e o Supera Recreio promovem até 30 de setembro oficinas para memória e aulas de ginástica para o cérebro. Inscrições via sympla.com.br.