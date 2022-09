Inauguração da recuperação da Praça Juarez Távora - Divulgação

Inauguração da recuperação da Praça Juarez TávoraDivulgação

Publicado 20/09/2022 15:38

A tão esperada revitalização do entorno do Hotel Glória já está em andamento e, na segunda-feira (19), os moradores viram a primeira entrega. Foi inaugurada a recuperação da Praça Juarez Távora como parte do programa Adote.Rio, que visa atrair parcerias público-privadas para a gestão ambiental da cidade.

O evento foi promovido pela Opportunity Imobiliário e a SIG Engenharia, empresas que já estão construindo um residencial no lugar do antigo hotel. A entrega está prevista para 2026, com expectativa de trazer pelo menos mil moradores para a região. Vale lembrar que essa reforma é uma promessa antiga, de quando Eike Batista comprou o terreno. Mas como outras promessas do empresário, deu água e está parada desde então.