Morador mostra torneira sem água em vídeo publicado nas redes sociaisFoto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 22/09/2022 11:00

Os comitês que fiscalizam concessões de saneamento estão com baixa adesão popular. Para contribuir com a transparência do sistema, as inscrições estão abertas até o próximo dia 30, no protocolo da Secretaria da Casa Civil. Moradores e entidades que atuam no setor podem participar.