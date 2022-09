Rafael Picciani herda apoios alinhavados por Thiago Pampolha em Queimados - Reprodução / redes sociais

Publicado 22/09/2022 09:00

E não é que, depois de anos de discórdia, a família Picciani voltou a ter reduto em Queimados? O clã perdeu influência na cidade da Baixada depois da desavença com o ex-prefeito Max Lemos — aspira a um gabinete em Brasília pelo PROS. Porém, com a ascensão de Thiago Pampolha (União) a vice de Cláudio Castro (PL), as parcerias alinhavadas foram herdadas por Rafael Picciani (MDB), que voltou a se candidatar à Alerj após um hiato de quatro anos. O filho do lendário ex-presidente do Legislativo fluminense terá o apoio de dois secretários de Glauco Kaizer (SDD): Ricardo P2 (Comando e Controle) e de Getúlio de Moura (Trabalho), além do sub de Meio Ambiente, Renan Henrique. O federal da turma, claro, é Aureo (SDD) — padrinho do prefeito.

Picadinho

A Fundação do Câncer revela hoje os ganhadores da segunda edição do Prêmio Marcos Moraes de Pesquisa e Inovação para o Controle do Câncer.

O espetáculo "Encerramento do Amor" chega ao Rio de Janeiro em apresentações intimistas, de sexta a domingo, no Espaço Tápias, na Barra. Grátis.

A ONG Cinema Nosso oferece oficinas gratuitas de formação e cultura digital para jovens negras, hoje e no dia 28, na sede da instituição, localizada na Lapa.