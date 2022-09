Hospital Pedro Ernesto é a única unidade atualmente homologada para realizar cirurgia de redesignação sexual - Estefan Radovicz

Hospital Pedro Ernesto é a única unidade atualmente homologada para realizar cirurgia de redesignação sexualEstefan Radovicz

Publicado 21/09/2022 07:00

A fila de pessoas trans aguardando uma cirurgia de redesignação sexual vai andar. A Defensoria do Rio de Janeiro fechou uma parceria com a Secretaria estadual de Saúde para avançar na política pública voltada à minoria. O Hospital Gaffrée Guinle está se habilitando com o Ministério da Saúde, e vai se juntar ao Pedro Ernesto para oferecer o procedimento a partir de outubro. A ideia é haver pelo menos uma vaga mensal na unidade federal e outras três na estadual.