Conjunto habitacional em Cosmos, na Zona Oeste Divulgação

Publicado 20/09/2022 19:10

Um conjunto habitacional localizado em Cosmos, na Zona Oeste, vai ser reformado pelo governo estadual. A iniciativa da Secretaria de Infraestrutura e Obras visa corrigir o processo de deterioração do empreendimento, inaugurado em 2010 pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

O programa Casa da Gente — que tem somente um ano — já reformou 56 conjuntos e está com mais 35 em processo licitatório. Vale lembrar que problemas de infraestrutura já ocasionaram acidentes, como o do Aterrado do Leme, em Santa Cruz, quando uma caixa d 'água despencou e feriu uma moradora.