Candidatos do PSD estão de olho nos votos dos colegas Daniel Soranz, Hugo Leal e Pedro PauloDivulgação

Publicado 20/09/2022 09:00

A disputa para sagrar-se o deputado federal mais votado do PSD tem animado os aspiras do partido. Afinal, quanto mais eleitores forem conquistados por Daniel Soranz, Hugo Leal e Pedro Paulo — os três mais empenhados —, maiores são as chances de chegar a Brasília de carona nos puxadores. Para Leal, a expectativa é turbinar o pleito de uma vaga no Tribunal de Contas da União com o capital político. Mas uma intriga de bastidores alimenta as especulações sobre a motivação dos ex-secretários de Eduardo Paes: o líder se cacifaria a ser o vice de 2024. E o próprio alcaide bota lenha na fogueira: em evento com o ex-chefe da Saúde, ele disse que, caso Soranz tivesse aceitado o convite em 2020, o próprio Paes seria, hoje, candidato ao governo.





