Rio,24/03/2020-VILA DA PENHA, Carioca Shopping, Taxistas fazem fila à espera de clientes,na foto. fila de taxis .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia - Cléber Mendes

Rio,24/03/2020-VILA DA PENHA, Carioca Shopping, Taxistas fazem fila à espera de clientes,na foto. fila de taxis .Foto: Cleber Mendes/Agência O DiaCléber Mendes

Publicado 18/09/2022 09:00

O aplicativo Táxi.Rio, desenvolvido pela empresa de informática da prefeitura, chegou até a ser "exportado" para outras cidades. Mas nem tudo corre às mil maravilhas nas telinhas dos celulares. As instabilidades do sistema são recorrentes, e, recentemente, o sistema chegou a ficar fora do ar por dias. Após relatos de taxistas à mercê da concorrência de aplicativos privados, e de clientes que ficaram a pé, o vereador Chagas Bola (Uniã) enviou um requerimento cobrando do IplanRio informações sobre a modernização da plataforma. Além pedir informações sobre a infraestrutura, ele sugere melhorias para o sistema, como devolução de itens perdidos, fidelidade de cobrança do preço informado no início das corridas, e avaliação dos motoristas e passageiros.

Picadinho

Uma equipe do Instituto Fundação João Goulart vai treinar servidores de São Vicente (SP) na metodologia Nudge, que incentiva o cidadão a tomar decisões.

Parte da programação do Play Festival, a mostra "Se essa rua fosse minha" segue em cartaz até o dia 2, no Oi Futuro Flamengo. A exposição gratuita é para todas as idades.

Foi inaugurada ontem, no MAM Rio, a exposição "Atos de revolta: outros imaginários sobre independência", desenvolvida em colaboração com o Museu da Inconfidência.