Imagem ilustrativa de protesto no Largo da Carioca - Divulgação

Publicado 19/09/2022 14:36

Um ato marcado para esta segunda-feira (19) reunirá candidatos de diversos partidos no Largo da Carioca para protestar contra a divisão desigual do fundo partidário. Negros e mulheres se queixam de que não receberam o valor prometido pelas suas siglas na hora de atrair seus passes. Na internet, o manifesto “Sem Verba, Sem Voz” está reunindo assinaturas pela causa.

“Nesse movimento suprapartidário, iremos até as instâncias internacionais se preciso for, para que o fundo partidário seja dividido com equidade, para que possamos ver, de fato, bancadas que dialogam com a dor, desigualdades, fome, violência”, consta no texto.