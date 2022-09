Fachada do Hospital da Polícia Militar (HPM) de Niterói - reprodução

Fachada do Hospital da Polícia Militar (HPM) de Niteróireprodução

Publicado 18/09/2022 13:00

Quem anda todo pimpão no meio da poliçada é o deputado Renato Zaca (PL). O governador Claudio Castro (PL) deu uma turbinada na campanha do parlamentar ao atender uma antiga reivindicação de Zaca: reabrir a emergência do Hospital da Policia Militar de Niterói.