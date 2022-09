19/09/2018- O deputados Eliomar Coelho (PSOL) entrega o relatório final da CPI dos Transportes para o Procurador Geral do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Gussem, na sede do Ministério Publico Federal, Centro. Foto de Maíra Coelho / Agência O Dia. Cidade, Política, Fraude, ônibus, Licitação, Transporte, - Maíra Coelho

Publicado 22/09/2022 13:00

Por não ser candidato, Eliomar Coelho (PSB) tem feito hora extra. Além de presidir o expediente inicial da Alerj, caiu no colo do pessebista comandar a audiência que debateu uma anistia às torcidas organizadas. Já o procuraram até para assinar um pedido uma medalha — ação vedada a quem está concorrendo a um mandato.