Justiça cedeu 1 minuto de resposta a Cláudio Castro no programa de Marcelo Freixo - Arquivo

Publicado 22/09/2022 17:05

Marcelo Freixo (PSB) terá que ceder 1 minuto de seu tempo no rádio, no início dos programas da manhã e da tarde, a Cláudio Castro (PL). Líder nas pesquisas, o governador pediu direito de resposta depois de ser acusado pelo adversário, na propaganda eleitoral do último dia 12, de usar a Fundação Ceperj para pagar sua campanha à reeleição.

Para o relator do caso, o desembargador Gerardo Carnevale, o pessebista proferiu "ofensas e imputações de fatos revestidos de ilações sem comprovação, sobretudo no que diz respeito a acusações infundadas sobre a fonte de financiamento da campanha eleitoral do candidato Cláudio Castro".

O trecho questionado pela defesa de Castro também não poderá ser veiculado novamente. Esta é a primeira vez que Marcelo Freixo tem que ceder ao adversário parte do seu tempo no rádio. O aspira do PL já conseguiu outras decisões favoráveis para dar resposta nas redes sociais e na TV.