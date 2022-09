Otoni de Paula filho e pai são candidatos pelo MDB - Divulgação

Publicado 23/09/2022 07:00

O candidato a estadual Otoni de Paula Pai (MDB) está esbanjando fôlego. Além de gastar sola de sapato para fazer campanha ao lado do filho, o deputado Otoni de Paula (MDB), todos os dias, ele abre uma transmissão no Facebook ao lado da mulher para orar com os eleitores — à meia-noite.