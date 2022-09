Em sua live, Bolsonaro não deu o apoio explícito a Romário - MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Publicado 23/09/2022 07:00

A cúpula do PL ficou um tanto irritada com a live de quarta-feira (21) de Jair Bolsonaro. Ao falar sobre os três aspiras ao Senado que concorrem pela direita, o presidente... ficou em cima do muro. Sem chancelar um nome específico, disse apenas que o importante era derrotar o PSOL. O problema é que os socialistas não têm candidato próprio — ao contrário da legenda que acolheu sua campanha pela reeleição. A fala foi lida como falta de compromisso com o partido.