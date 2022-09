Prefeitura do Rio de Janeiro - Reprodução

24/09/2022

Ainda à espera de um sinal verde da prefeitura para se aposentar com até R$ 3,7 mil a mais (140 pontos), representantes dos servidores municipais da Fazenda e da Controladoria têm uma nova esperança para o processo andar. Na segunda-feira, eles encaminham uma carta à secretária de Fazenda junto com uma decisão do STF segundo a qual a gratificação de produtividade fiscal, criada pela Lei 6064/16 , é "uma forma de aumento de vencimentos disfarçado". Ou seja, a lei que fez o pessoal esperar cinco anos para pendurar as chuteiras, na verdade, seria inócua — pois o direito de incorporar os pontos já estaria garantido. Desde o começo do ano, quem reivindica a aposentadoria com o acréscimo aguarda a prefeitura fazer uma análise da segurança jurídica.