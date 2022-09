Alerj derruba veto e agentes de segurança aposentados poderão voltar ao trabalho - Fabio Costa/ Agência O Dia

Publicado 25/09/2022 09:00

Como é de praxe na política, o União Brasil privilegiou quem já tem mandato na distribuição de verbas à nominata estadual. A campeã de recursos eleitorais é a ex-prefeita de Saquarema e deputada Franciane Motta, que recebeu um total de R$1,37 milhão do partido. Márcio Canella, integrante da cúpula da legenda e candidatíssimo à presidência da Alerj, levou R$ 1 milhão. Curiosamente, o top 3 se completa com Rafael Nobre — que tem mandato, mas não na Carioca. Ele é o presidente da Câmara de Nilópolis, e ficou com R$ 100 mil a mais do que Canella. Deputados de famílias tradicionais foram bem menos prestigiados: nos CNPJs de Fábio Silva, Pedro Brazão e Filipe Soares, pingaram, respectivamente, R$ 850 mil, R$ 775 mil e R$250 mil.



Até o dia 30 de setembro, a Biblioteca Parque Rocinha C4, recebe inscrições para a oficina de costura em lona vinílica, que será ministrado pela ONG Onda Carioca.

Os atores Heitor Martinez, Kadu Moliterno e Nando Cunha estarão no jogo beneficente para enfrentar o time dos amigos do secretário de Esportes, Francisco Bandeira, no dia 27.

O artista plástico carioca Sergil Sias expõe obras inéditas de sua série "Realismo Fantástico Tropical", hoje, das 14h às 20h, no "Rio Cachaça Show", na Casa França Brasil.