O candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva na quadra da escola de samba Portela, em Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo. - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 27/09/2022 09:00

A escolha de Madureira como local para selar o apoio de Eduardo Paes (PSD) à candidatura presidencial de Lula (PT), no último domingo, não foi à toa. Além de imprimir a sua marca ao último ato público do ex-presidente no Rio antes do dia 2, o prefeito portelense puxou o petista para fora do eixo Centro-Zona Sul. E o contato direto com o povo — que Lula sabe aproveitar como poucos — veio justamente num momento em que a campanha busca entusiasmar os eleitores e fechar a fatura no primeiro turno. O encontro foi coroado com uma feijoada oferecida por Tia Surica para poucos escolhidos — incluindo o próprio Paes, a cúpula do PT, o subprefeito Diego Vaz e Daniel Soranz —, com direito a roda de samba liderada por Marquinhos de Oswaldo Cruz.





Picadinho

A Riotur comemora hoje seus 50 anos em um evento, às 19h, na sua sede, com relevantes nomes e empresas parceiras que contribuem com o turismo na cidade.

As escolas da rede Pensi e Elite abriram inscrições para o programa que oferecerá 298 bolsas de estudo a estudantes de baixa renda da rede pública de ensino.

Até sábado o Senac RJ realiza a 7ª edição da Feira Virtual, evento online e gratuito com mais 4 mil vagas de emprego e estágio, em todo o Rio de Janeiro.