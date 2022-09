Castro ganhou direitos de resposta na TV, durante as propagandas de Freixo. - Arquivo

Castro ganhou direitos de resposta na TV, durante as propagandas de Freixo.Arquivo

Publicado 28/09/2022 09:00

Lula vai dormir mais uma noite no Rio de Janeiro antes de os brasileiros irem às urnas, no domingo. Mas não é só por causa do horário do debate da TV Globo — o último do primeiro turno —, na noite de amanhã . Ele fica por aqui para dar um empurrãozinho à campanha de Marcelo Freixo (PSB), em uma agenda na sexta-feira ainda sendo combinada pelas campanhas dos aliados. No Ipec de ontem, com 9% de eleitores indecisos, o governador Cláudio Castro (PL) chegou a 38% das intenções — 13 pontos à frente do pessebista, com a conta se aproximando dos 50% nos votos válidos. A dupla que lidera as pesquisas, aliás, fez questão de passar o dia em preparação para o próprio debate. Rodrigo Neves (PDT) e Paulo Ganime (Novo) foram os únicos a ir para a rua.

Gastando sola de sapato sob temperatura elevada

O clima em Belford Roxo está longe de festa da democracia. Os irmãos médicos Deodalto e Flávio, aspiras a estadual e federal pelo União, já tiveram adesivos retirados de carros. Mesmo assim, o deputado vem intensificando as caminhadas por bairros do município na reta final da campanha.

Picadinho

A partir de amanhã, o Festival do Rio oferece um esquenta gratuito, com patrocínio da Shell e parceria com a prefeitura, em sessões gratuitas no Boulevard Olímpico.

O Festival Teal Brasil, maior evento sobre transformações no mundo do trabalho, reúne diversas iniciativas de sucesso nesta quarta-feira.

O Projeto Olhares Cariocas está com inscrições abertas até amanhã para curso de produção audiovisual com o celular para jovens da Comunidade da Mangueira.