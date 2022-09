Chiquinho da Mangueira - Thiago Lontra/Alerj

Publicado 28/09/2022 11:00

Se o Solidariedade é o partido Castro-Lula, Chiquinho da Mangueira (SDD) está levando o apoio não convencional ao PT e ao PL também à raia do Senado. Grande parte do seu material é com André Ceciliano (PT) — mas, no Jacaré, terra de Romário, a dobrada é com o Baixinho...