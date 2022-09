Divulgação do debate entre candidatos a vice-governador - Divulgação

Publicado 28/09/2022 19:01 | Atualizado 28/09/2022 19:01

A TV Universo, afiliada da TV Cultura, transmite o único debate entre os candidatos a vice-governador do Rio nesta quinta-feira (29), a partir das 19h, com mediação do jornalista Rodrigo Gomes. Dos grandes, só Cesar Maia (PSDB) — vice de Marcelo Freixo (PSB) — não vai comparecer. Em compensação, já estão confirmados nomes de Thiago Pampolha (União), Bianca Novais (PCdoB), Felipe Santa Cruz (PSD), Helio Secco (Novo), Juliana Alves (UP) e Samantha (PSTU).