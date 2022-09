Walter Salles - Divulgação

Publicado 29/09/2022 09:00

Tem psolista raiz ficando de cabelo em pé ao checar a prestação de contas dos candidatos. É que uma das estrelas do partido, o pastor Henrique Vieira, recebeu R$ 50 mil do cineasta — e herdeiro do Itaú Unibanco — Walter Salles. Nas eleições de 2020, a doação do mesmo personagem ao então candidato a vereador de Duque de Caxias Wesley Teixeira foi motivo de muito bafafá — a ponto de o jovem negro de periferia ficar sem um só tostão do fundo eleitoral. Segundo o PSOL, a decisão política foi de recusar novamente o dindim de Salles, mas a devolução só vai aparecer na prestação final de contas de Vieira. Wesley, por outro lado, se mandou para o PSB — e a candidatura à Alerj este ano conta com os apoios de Bruno Gagliasso, Lázaro Ramos e Juliana Alves.





Picadinho

Idealizada e dirigida por Carlos Alberto Serpa, a Casa Julieta de Serpa recebe hoje, às 21h, o show da cantora Ana Costa, afilhada musical de Martinho da Vila.

Hoje e amanhã o Curso de Direito da Universidade Unigranrio / Afya, abre as portas para interessados em participar do 3º Congresso Brasileiro sobre Migrações e Refugiados.

O programa de apoio a projetos de circo, dança, teatro e performance ibero-americanas, Iberescena, recebe inscrições até o dia 29. O auxílio será pago em euros.