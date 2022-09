Câmara vai analisar isenção de IPTU a clubes de origem portuguesa - Banco de imagens

Publicado 29/09/2022 07:00

Objeto de polêmica da Câmara do Rio no primeiro semestre, o projeto que dá isenção de IPTU aos clubes de origem portuguesa voltará à pauta da Casa repaginado. Agora assinado pelo próprio Eduardo Paes — solucionando o problema jurídico sobre a iniciativa desse tipo de projeto —, o texto dará o benefício somente a clubes sem fins lucrativos. E com a contrapartida de ceder seus espaços à prefeitura sem custos quando necessário, para ações e eventos.