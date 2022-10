Renovação do acordo de cooperação com a prefeitura de New Orleans - Divulgação

Publicado 04/10/2022 14:59

A subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, foi aos Estados Unidos assinar um acordo de cooperação com a prefeita da cidade de New Orleans, Latoya Cantrell, para trocar tecnologias e expertise em monitoramento de vias públicas. Para quem não se lembra, a cidade no estado de Louisiana foi devastada em 2005 pelo furacão Katrina, que destruiu os diques e alagou o município histórico. Quem também aparece na foto do evento — postada em seu Instagram — é o subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle.



Talita Galhardo viajou representando Eduardo Paes. Agora, com a bagagem internacional a reboque, é que a guerra de egos na Zona Oeste pega fogo…