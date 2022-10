A vereadora Tânia Bastos se reuniu com a desembargadora Kátia Junqueira para pedir um olhar especial a responsáveis por PCDs - Reprodução / Instagram

Publicado 06/10/2022 13:00

Já chegou ao Tribunal Regional Eleitoral o pedido de socorro de pais e acompanhantes de pessoas com deficiência e idosos. Afinal, muitos não conseguiram ter a prioridade garantida por lei ao irem às urnas no domingo (2). No caso de autistas, que não têm a condição facilmente identificável e podem entrar em crise com a espera, foi ainda pior. A vereadora Tânia Bastos se reuniu com a desembargadora eleitoral Kátia Junqueira na terça-feira para levar o pleito.