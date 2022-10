Prefeito Dr. João - Deborah Vitoria

Prefeito Dr. JoãoDeborah Vitoria

Publicado 07/10/2022 09:00

Se as eleições de 2020 em São João de Meriti foram um dos pleitos mais acirrados daquela temporada, as de 2024 têm tudo para ser tão — ou mais — disputadas. O federal que se deu melhor na cidade foi Bebeto (PTB). Ele arrebatou 32 mil votos com o apoio do atual prefeito, João Ferreira Neto (PL). O alcaide ainda emplacou Dra. Letícia em segundo no ranking federal: o número da 9ª suplente do PL foi digitado 16 mil vezes nas urnas. Mas em terceiro, com a chancela de 10 mil eleitores, vem Luciano Vieira (PL) — irmão do adversário de Dr. João em 2020, Léo Vieira (PSC). Também na faixa dos 10 mil está o forasteiro Júlio Lopes (PP), apoiado pelo presidente da Câmara, Didê. E coladinho vem Charlles Batista (PL), que também tentou a prefeitura dois anos atrás.

Picadinho

Hoje, Ailton Krenak e José Miguel Wisnik abrem o projeto Paixão de Ler, com uma conversa sobre Drummond, poesia e meio ambiente na Praia de Ipanema, às 18h.

A edição 2022 do Hacktudo, maior Festival de Cultura Digital do país, começa hoje com o Hackathon OLX Brasil, com prêmios de até R$ 16 mil para os times de estudantes.

A Aliança Francesa, em parceria com o Festival do Rio, recebe o Grupo SZ no Rio de Janeiro, para exibição de dois cine-concertos, nesta sexta-feira, às 19h.