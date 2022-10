Lula estará em São João de Meriti no dia 11 de outubro - Ricardo Stuckert

Publicado 06/10/2022 17:45 | Atualizado 06/10/2022 17:47

Na busca por diminuir - ou nas expectativas mais otimistas, superar - a diferença entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno do Rio de Janeiro, o petista já tem compromisso marcado no estado.

O presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano (PT), confirmou um ato no próximo dia 11 na Casa de Eventos Via Music (antiga Via Show), em São João de Meriti. E, aproveitando que é vespera de feriado, a efeméride será noturna, começando às 19h.

Na cidade, o ex-presidente ficou atrás de Bolsonaro: foram 107 mil votos contra 149 mil. Já no estado inteiro, os percentuais ficaram, repectivamente, em 40,68% contra 51,09%.