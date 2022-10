Deputado Max Lemos (Pros) - Divulgação

Publicado 07/10/2022 11:00

Max Lemos deu a volta por cima na cidade que já comandou. Com mais de 16 mil votos em Queimados, ele foi o deputado federal com o melhor resultado na cidade. Por outro lado, o candidato do prefeito Glauco Kaizer, o reeleito Aureo, obteve 3,2 mil votos — 53 a menos do que Crivella. Daniela do Waguinho, mulher do alcaide de Belford Roxo, conquistou 5 mil eleitores no município vizinho. O casal apadrinhou a vice-prefeita Maise Justo — rompida com Kaizer.