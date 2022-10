Cidade da Polícia Civil, Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 08/10/2022 07:00

Não é à toa que a operação de ontem contra o roubo de informações comerciais sigilosas se chamou "Dados são o novo petróleo" (em inglês): na Polícia Civil, a frase já é mantra. Na próxima semana, a corporação realiza o 1º Seminário de Transformação Digital, na OAB-RJ. Em parceria com uma mega empresa do mundo do streaming, os investigadores vão aperfeiçoar e desenvolver novas ferramentas para monitorar dados — e combater a lavagem de dinheiro.