O presidente da Câmara do Rio, Carlo CaiadoDivulgação / CMRJ

Publicado 08/10/2022 11:00

Embora sem foto nas urnas, Carlo Caiado elevou o capital político. O presidente da Câmara elegeu o irmão, Cláudio, com 16 mil votos a mais do que ele mesmo recebeu em 2018. E superou em quase seis mil votos Guilherme Schleder — cuja campanha teve muito apoio do grupo de Eduardo Paes.