Publicado 09/10/2022

O que quatro anos não fazem. Com apenas um deputado em sua bancada estadual de 2018, o PL não só fez 17 este ano, como ainda tem os parlamentares reeleitos com o melhor rendimento nas urnas. O campeão é Dr. Serginho, que chegou à Alerj na onda bolsonarista ostentando 26,9 mil votos: o ex-secretário de Ciência e Tecnologia de Cláudio Castro (PL) viu o eleitorado crescer espantosos 359%. A passagem pelo Executivo também capitalizou Rodrigo Bacellar: os 123 mil votos do renomeado chefe da pasta de Governo significam um aumento de 274%. O terceiro lugar ficou com Valdecy da Saúde, que multiplicou os 23,3 mil votos por 209%. Na outra ponta está Rodrigo Amorim (PTB): o mais votado da legislatura que acaba em dezembro encolheu 66%.

