O bloco afro Agbara Dudu é um dos projetos do novo circuito Madureira de Portas Abertas - Gui Espíndola / Divulgação

O bloco afro Agbara Dudu é um dos projetos do novo circuito Madureira de Portas AbertasGui Espíndola / Divulgação

Publicado 11/10/2022 07:00

Assim como Santa Teresa, que abre as portas anualmente para mostrar sua produção artística, Madureira inaugura nesta semana seu circuito cultural. E se na música de Arlindo Cruz o bairro tem samba até de manhã, as outras artes também marcam presença, com uma exposição sobre Carolina Maria de Jesus, além de uma obra de Hélio Oiticica. Sem contar os três festivais, em novembro, impulsionados pelo Zona de Cultura — com a expectativa de gerar 500 postos de trabalho.