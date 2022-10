Fachada da Prefeitura do Rio de Janeiro, nesta quinta feira (06). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Fachada da Prefeitura do Rio de Janeiro, nesta quinta feira (06).Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 10/10/2022 16:02 | Atualizado 10/10/2022 16:12

Passadas as eleições, as coisas começam a retomar o estado em que estavam até abril, quando parte considerável do secretariado de Eduardo Paes (PSD) pediu exoneração para poder se candidatar. O Diário Oficial desta segunda-feira (10) trouxe os retornos de Daniel Soranz, na Secretaria de Saúde; Chicão Bulhões, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Aquiles Barreto, na Secretaria Especial de Integração Metropolitana.

Desses, o único consagrado pelas urnas foi Soranz, o deputado federal eleito do PSD com o maior número de votos, ultrapassando os 98 mil. A bancada do partido em Brasília vai contar ainda com Pedro Paulo, Hugo Leal e Laura Carneiro.