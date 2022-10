Governo recuou e corrigiu parte do ajuste fiscal. Nesta terça, integrantes do Executivo participaram de audiência na Alerj - Thiago Lontra/Divulgação Alerj

Publicado 11/10/2022 09:00 | Atualizado 11/10/2022 10:08

Atualização em 11/10, com nota de Dr. Serginho.

A mesa diretora da Assembleia Legislativa do Rio vai se reunir hoje pela primeira vez desde as eleições — mas não, o assunto em pauta não será o que mais agita os corredores do Edifício Lúcio Costa. A cúpula do Legislativo tratará de assuntos mundanos, em vez de conversar sobre a formação da chapa para a próxima legislatura. Embora já tenha sido procurado por todos os pré-candidatos (e bota pré nisso), André Ceciliano (PT) botou um freio: só discute a questão depois do segundo turno da corrida presidencial. Rodrigo Bacellar (PL) vem se cacifando como candidato do governo, enquanto Márcio Canella (União) acena ao bolsonarismo para montar a própria chapa. Mas tem uma pedra no caminho: o apoio do Zero Um, Flávio, é para Dr. Serginho (PL).

Em nota, o ex-secretário de Ciência e Tecnologia reforça que não colocou o nome para concorrer à presidência da Alerj. "Conforme entendimentos com os meus pares, estou concorrendo a líder da bancada", diz.

Picadinho

Em outubro, toda a renda obtida com a venda da Torta Baby Red Velvet nas lojas do Lecadô será revertida para o INCAvoluntário, para prevenção do câncer de mama.

O Instituto Teatro Nosso, de Niterói, está com chamamento público até quarta-feira para quem tiver projetos culturais. Todas as pessoas e coletivos do estado podem participar.

O Museu do Pontal vai comemorar quarta-feira o Dia da Criança com duas atrações: o centenário Circo Teatro Saltimbanco, de Niterói e o espetáculo Circolando.