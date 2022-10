Obras de Angra 3 - Divulgação

Publicado 11/10/2022 18:54

Para trazer mais transparência para o Programa Nuclear Brasileiro — que está com obras, como Angra 3, atrasadas há 20 anos —, o deputado Júlio Lopes (PP) vai solicitar a criação de uma subsecretaria para desenvolver atividades e fomentar a indústria nuclear. E, claro, que também acompanhe o andamento dos projetos e a aplicação de novas tecnologias.

“Vou acompanhar permanentemente a obra de Angra 3, inclusive com a formação de uma comissão especial com essa finalidade. Para discutir melhor essa situação, nos dias 16 e 17 de novembro teremos um encontro com os representantes de todas as empresas do setor nuclear. Inclusive, já estive reunido com o presidente da Associação Brasileira de Energia Nuclear (ABEM), Carlos Henrique Mariz”, explicou o parlamentar.