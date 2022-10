Capa da cartilha da Defensoria Pública - Divulgação

Publicado 11/10/2022 16:14

A Defensoria Pública do Rio entrou na pista para ajudar a defender os direitos das pessoas com deficiência (visível ou não) e das pessoas idosas nos transportes públicos. A cartilha em quadrinhos “Inclusão, esse é o ponto!” é direcionada a motoristas de ônibus, e conta com dicas de como tratar esses grupos com respeito e cordialidade no embarque, durante a viagem e no desembarque.

“Essa cartilha foi construída a partir de situações de violações de direitos que usuários da Defensoria Pública vivenciam de forma recorrente no cotidiano. Assim, surge com a proposta de ser um instrumento de sensibilização dos motoristas de ônibus, para que possam adotar uma conduta mais acessível”, explica a defensora pública Gislaine Kepe, do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (Nudedh).